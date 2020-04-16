AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

خوفا من العدوى.. سكان حدائق الأهرام بالجيزة يشكون تراكم القمامة

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكت السيدة هند فوزى المقيمة فى  شارع الخزان بحدائق الأهرام محافظة الجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار تراكم القمامة .

ويقول فى رسالته : على الرغم من الشكاوى العديدة التى تقدمت بها  فى العديد من الجهات ومنها محافظة الجيزة بهدف إزالة القمامة وإنهاء معاناة سكان  حدائق الأهرام مع الرائحة الكريهة والحشرات الضارة خاصة فى ظل الحديث عن فيروس كورونا ووجوب اتباع الأجراءت الوقائية التى تنهار أمام تلال القمامة فى أحياء  حدائق الأهرام.

للتواصل مع الشاكية :
01005655093

 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 

Advertisements

ترشيحاتنا

تسوبيل يكذب حسام حسن: لم أتسبب في رحيله عن الأهلي

قبل شم النسيم.. 10 نصائح لتجنب أضرار الفسيخ والرنجة

كيكي سيتين يحسم مصير ميسي مع برشلونة

بعد خروجها من السجن.. الجمهور يطارد بطلة فيلم اللي بالي بالك الشهيرة بـ فيحاء

هاجمت أبو تريكة وسبّت متابعيها "هديكوا بالشبشب".. أزمات متكررة لـ داليا البحيري

بالأرقام.. «الصحة» توضح محتويات شحنة الإمدادات الصينية.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل شم النسيم .. نصائح لتخليل الفسيخ في المنزل

بالأبيض المميز.. يارا تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

احذر.. السمنة تزيد من فرص الإصابة بـ فيروس كورونا