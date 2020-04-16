خوفا من العدوى.. سكان حدائق الأهرام بالجيزة يشكون تراكم القمامة

شكت السيدة هند فوزى المقيمة فى شارع الخزان بحدائق الأهرام محافظة الجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار تراكم القمامة .





ويقول فى رسالته : على الرغم من الشكاوى العديدة التى تقدمت بها فى العديد من الجهات ومنها محافظة الجيزة بهدف إزالة القمامة وإنهاء معاناة سكان حدائق الأهرام مع الرائحة الكريهة والحشرات الضارة خاصة فى ظل الحديث عن فيروس كورونا ووجوب اتباع الأجراءت الوقائية التى تنهار أمام تلال القمامة فى أحياء حدائق الأهرام.





للتواصل مع الشاكية :

01005655093





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



