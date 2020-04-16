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محافظات

ننشر أول صور للطفل "يامن" عقب ولادة قيصرية لأم حاملة لـ كورونا.. صور

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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احمد علي
ينشر موقع صدى البلد، الصور الأولى للطفل " يامن محمد" أول مولود بمستشفى العزل بكفر الزيات والذي ولد مساء اليوم الأربعاء، داخل الحجر الصحي بعد إصابة والديه بفيروس كورونا المستجد .

وأفادت مصادر طبية بمديرية الصحة بأن الطفل وضع في الحضانة لعدة ساعات للاطمئنان على صحته بينما تم نقل والدته لحجرتها بعد تحسن حالتها الصحية وقام زوجها بالاطمئنان عليها وعلى المولود من الأطباء وحرص الأطباء على تصوير المولود وإرسال صوره لوالده.

وأعرب والد الطفل عن فرحته  بوصول أول مولود له بصحة جيدة وخروج زوجته من غرفة العمليات مؤكدا أنه سيسمي المولود باسم "يامن". 

وكانت مستشفى العزل بكفر الزيات بمحافظة الغربية، شهدت اليوم اجراء أول عملية ولادة قيصرية، لمصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت مديرية الصحة بالغربية، أن العملية تمت بنجاح بمشاركة طاقم طبي من العزل، وذلك على يد طبيب متخصص نساء وتوليد تم استدعاؤه لإجراء الولادة.

وأشار الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، إلى أن المولد تم إيداعه بالحضانة، وحالته مستقرة، لافتا إلى أن طبيب النساء والتوليد الذى أجرى العملية تقرر الإبقاء عليه داخل العزل الصحى ضمن طاقم المستشفى، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا ان حالة المولود ووالدته جيدة.
ننشر أول صور للطفل "يامن" عقب ولادة قيصرية لأم حاملة لـ كورونا.. صور
ننشر أول صور للطفل "يامن" عقب ولادة قيصرية لأم حاملة لـ كورونا.. صور
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