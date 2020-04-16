ننشر أول صور للطفل "يامن" عقب ولادة قيصرية لأم حاملة لـ كورونا.. صور

ينشر موقع صدى البلد، الصور الأولى للطفل " يامن محمد" أول مولود بمستشفى العزل بكفر الزيات والذي ولد مساء اليوم الأربعاء، داخل الحجر الصحي بعد إصابة والديه بفيروس كورونا المستجد .





وأفادت مصادر طبية بمديرية الصحة بأن الطفل وضع في الحضانة لعدة ساعات للاطمئنان على صحته بينما تم نقل والدته لحجرتها بعد تحسن حالتها الصحية وقام زوجها بالاطمئنان عليها وعلى المولود من الأطباء وحرص الأطباء على تصوير المولود وإرسال صوره لوالده.





وأعرب والد الطفل عن فرحته بوصول أول مولود له بصحة جيدة وخروج زوجته من غرفة العمليات مؤكدا أنه سيسمي المولود باسم "يامن".





وكانت مستشفى العزل بكفر الزيات بمحافظة الغربية، شهدت اليوم اجراء أول عملية ولادة قيصرية، لمصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأكدت مديرية الصحة بالغربية، أن العملية تمت بنجاح بمشاركة طاقم طبي من العزل، وذلك على يد طبيب متخصص نساء وتوليد تم استدعاؤه لإجراء الولادة.



