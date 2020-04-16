جمال يناشد وزارة التضامن الموافقة على صرف مستحقاته التأمينية

ناشد القارئ جمال عبد السلام سيف ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن ، صرف مستحقاتى التأمينية .





ويقول فى رسالته : كنت أعمل موظفًا بهيئة السكة الحديد عنابر بولاق، عمرى ٥٧ عام نظرا لظروفى الصحية قمت بعمل معاش مبكر بتاريخ ٧ /١٠/ ٢٠١٩ و تم إصدار القرار بتاريخ ١ / ١٢ / ٢٠١٩ و منذ هذه اللحظة لم اتحصل على مستحقاتى التأمينية و المعاش و عدم استجابة الموظفين بهيئة التأمينات لسرعة تنفيذ القرار بحجة عدم وجود موظفين بالتأمينات و عدم مراجعة اى شكوى او استقبال المواطنين لذا اناشد وزيرة التضامن الاجتماعى و التأمينات بسرعة التدخل حيث اننى منذ ٦ اشهر بدون اى دخل





للتواصل/ 01220053661





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



