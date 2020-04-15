قرار بإيقاف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر في القليوبية

أصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قرارا بإيقاف أية تراخيص بناء في كافة مدن وأحياء ومراكز المحافظة لمدة 6 أشهر اعتبارا من 15 أبريل الجاري وحتى 15 أكتوبر المقبل وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأعلن المحافظ أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وعلى قانون البناء الموحد بالقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وعلى كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم "6 – 10946" بشأن التوجيهات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعلى ما ارتأيناه للصالح العام، بإيقاف أية تراخيص بناء في كافة مدن وأحياء ومراكز المحافظة لمدة 6 أشهر، اعتبارا من 15 أبريل الجاري، وحتى 15 أكتوبر المقبل.





وكان محافظ القليوبية تابع حملة الإزالات المكبرة التي تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية حيث تمت إزالة عقار سكني خال من السكان بمنطقة الفيلات وكوبري الفحص بمركز ومدينة بنها بالاضافة الى ازالة عدد من المبانى الخرسانية بمدينة كفر شكر.





وقال المحافظ ان الحملة اسفرت عن ازالة 8 حالات بمساحة تصل الي 1400م2وبذلك يصبح اجمالى ما تمت ازالته منذ بداية انطلاق موجة الازالات 378 حالة بمساحة 56.267م2.