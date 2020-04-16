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أخبار البلد

حقوقي: مبادرة أهالينا تؤكد حرص الدولة على مساعدة البسطاء لتخطي أزمة فيروس كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:00 ص
المحامى وليد زهران
المحامى وليد زهران
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أمل مجدى
قال المحامى وليد زهران، أن رفض أهالى قرية الدقهلية دفن الطبيبة المتوفاة على أثر إصابتها بفيروس كورونا وتنمر الناس على المصابين غير إنسانى لأن ذلك وباء عالمى يمكن أن يصاب به أى شخص والأطباء يضحون بحياتهم فداء لنا .

وأضاف "زهران " فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن الأطباء فى مستشفيات العزل يضحون بحياتهم ويخاطرون من أجل صحة المصريين لذلك كلنا نستنكر هذا التنمر ، وأحيى مستشفى العجوزة وطاقم العمل بها الذى قام بإجراء عملية ولادة لأم مصابة بفيروس كورونا "

وتابع "نحن  نحارب التنمر بشكل عام ، وأؤكد على وعى المصريين تجاه الأزمه ،وأعلن ترحيبه بالمبادرات التى تساعد على  استقرار الوطن والحفاظ على صحه المصريين ".

وأكد أن الدولة رئيسًا وحكومة أدارت الأزمة بكل جدية ومصداقية وباحتراف كامل للحفاظ على المواطن المصرى واهتمت الدولة بالبسطاء من خلال مبادرة أهالينا التى أطلقها مجلس الوزراء لمساعدة العمالة غير المنتظمة ،ولفت أنه يأمل أن يلتزم المواطنون بالمعايير الصحية والوقائية التى وضعتها الدولة وبقرارات الحظر.
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