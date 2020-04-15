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ملفات

بعد حادث الاميرية الإرهابي.. وزير الداخلية يزور مصابي الشرطة للاطمئنان على حالتهم الصحية.. قطاع الإعلام ينتج أغنية "المهمة" تضامنا مع الشهيد محمد الحوفي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:15 م
وزير الداخلية فى
وزير الداخلية فى زيار ةالمصابين
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مصطفى الرماح
- وزير الداخلية يزور مصابى حادث الاميرية الارهابى
- الوزير يطمئن على الحالة الصحية للمصابين 
- الوزير يشيد ببطولات رجال الشرطة
- الداخلية تنتج اغنية "المهمة" تضامنا مع الشهيد محمد الحوفى


في لفتة إنسانية، زار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مساء اليوم، المصابين من أبطال الشرطة الذين أصيبوا حال تصديهم لعناصر إرهابية كانوا يتخذون أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد القيامة ، والذين يتلقون العلاج بمستشفى الشرطة. 

اطمأن الوزير على حالتهم الصحية وأوجه الرعاية الطبية المقدمة لهم ، مشيدًا ببطولة رجال الشرطة فى التصدى للإرهاب الأسود، ومثمنًا شجاعتهم وتعاملهم مع العناصر الإرهابية بكل قوة وجسارة مما كان له بالغ الأثر فى إفشال مخططهم الإرهابى ومصرع 7 من تلك العناصر.
 
ووجه الوزير خلال الزيارة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لأبطال الشرطة، موجهًا كل التحية والتقدير لأسرهم الذين قدموا شبابًا يواجه كل من تسول له نفسه الاعتداء على هذا الوطن.. ومتمنيًا لهم الشفاء العاجل.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس عن ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التفكيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسيحيين، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية عثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، و4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.

وأسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.

وفي ذات الإطار، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتي كانت تعتزم العناصر الارهابية استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عثر على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة.

ومن جانبه انتج قطاع الاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية اغنية جديدة بعنوان "المهمة" تضامنا مع شهيد الواجب المقدم محمد فوزى الحوفى الذى استشهد أمس فى حادث الاميرية الإرهابى.

والأغنية من غناء الفنان مؤمن خليل وكلمات عبد الحميد الحباك والحان سامح صلاح وتوزيع أسامة سامى.
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