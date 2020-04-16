AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان شارع الزيتون بالجيزة يشكون من تهالك "بوكس" الهاتف الأرضى

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:00 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار

شكا المواطن مينا رضا منير المقيم فى شارع الزيتون المتفرع من شارع المنشية الجديدة الطوابق فيصل بعد الدائرى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك "بوكس" الهاتف الأرضى والذى يتسبب فى حدوث أعطال عديدة .


 مطالبا فى رسالته بضرورة صيانته وإعادة تغييرهة أو تركيب "بوكس"، جديد للقضاء  على أعطال التليفونات.

 

للتواصل مع الشاكى 01226962946

 

 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

Advertisements

ترشيحاتنا

لمحاربة فيروس كورونا.. نوع غير متوقع من قشور الخضراوات يعزز المناعة

خروج آخر مريضة فرنسية من مستشفى العزل بالنجيلة

الرقابة الإدارية: ضبط 318 الف كمامة وقفاز وعبوة مستلزمات تجميل بـ 4 محافظات

ارتفاع عدد مصابي كورونا في الغربية.. وتحرك فوري من الصحة

عمرو دياب يعلن عن أحدث أغنياته.. والجمهور: تتر مسلسل دينا الشربيني

جريء ولافت.. 10 صور تبرز جمال مكياج روجينا في عيد ميلادها الـ 50

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. أصابع السمك المقلى اللذيذة مع البطاطس المقرمشة

من أصغر ضحايا كورونا في العالم.. وفاة طفل حديث الولادة عمره 29 يوما

كورونا يودي بحياة ممرضة حامل.. والأطباء ينجحون في إنقاذ طفلتها