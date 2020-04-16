سكان شارع الزيتون بالجيزة يشكون من تهالك "بوكس" الهاتف الأرضى

شكا المواطن مينا رضا منير المقيم فى شارع الزيتون المتفرع من شارع المنشية الجديدة الطوابق فيصل بعد الدائرى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك "بوكس" الهاتف الأرضى والذى يتسبب فى حدوث أعطال عديدة .





مطالبا فى رسالته بضرورة صيانته وإعادة تغييرهة أو تركيب "بوكس"، جديد للقضاء على أعطال التليفونات.

للتواصل مع الشاكى 01226962946

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.