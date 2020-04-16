دعما لهم في مواجهة كورونا.. مقترح برلماني بضم ضحايا الأطباء لصندوق أسر الشهداء

طالبت النائبة مهجة الشريف، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بضم ضحايا فيروس كورونا من الأطباء والممرضين والأطقم الطبية لقانون "صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم"، الذي وافقت عليه اللجنة وأقره البرلمان في جلسته العامة قبل عامين.





وأكدت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا أقل ما يمكن تقديمه لجيش مصر الأبيض، تقديرا لهم في مواجهة فيروس كورونا وتداعياته، موضحة أن صندوق تكريم الشهداء يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتوفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والمفقودين ومصابى العمليات الإرهابية والامنية.



