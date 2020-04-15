بعد أوباما وساندرز.. إليزابيث وارن تعلن دعم جو بايدن في انتخابات الرئاسة أمام ترامب

بعدما أعلن كل من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والسيناتور بيرني ساندرز دعمهما لنائب الرئيس السابق جود بايدن في الانتخابات الرئاسية، أعلنت المرشحة الرئاسية السابقة إليزابيث وارن بدورها دعمها لـ بايدن.









وقالت وارن التي عطلتها أزمة كورونا في فيديو عبر تويتر:"في أوقات الأزمات هذه، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يعيد الرئيس المقبل ثقة الأمريكيين بحكومة جيدة وفعالة. ... ولا يسعنا أن ندع دونالد ترامب يواصل تعريض حياة ووظائف الأمريكيين للخطر. لهذا السبب أنا فخورة بدعم جو بايدن".









وكانت وارن أحرزت تقدما جيدا في الانتخابات التمهيدية في الحزب الديمقراطي لنيل الترشح للانتخابات الرئاسية، لكن شعبيتها تراجعت، ما دفعها لإعلان الانسحاب.









وأضافت وارن:"لكن عندما يرحل دونالد ترامب، سيتعين علينا القيام بأكثر من شفاء لجراح الأمة التي تعاني مرارة الانقسام. سيتعين علينا إعادة بناء بلدنا. ولقد أمكنني بالفعل أن أرى كيف ساعد جو بايدن الأمة على إعادة بناء نفسها".



