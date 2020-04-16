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برلمان

باحث سياسي يطالب بقانون لتجريم ارتفاع الأسعار وقت الأزمات

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن
صرح المهندس محمود الحويطي الباحث في الشئون السياسية والاقتصادية، بأن الازمة التي تمر بها البلاد حاليا من فيروس كورونا تسببت في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء من 90 جنيها الي 160جنيها واستغلال الجزارين للأزمة بالرغم من الارتفاع البسيط في أسعار المواشي إلا أنهم رفعوا أسعار اللحوم وهو أمر يدل على جشعهم ومتاجرتهم بالمواطنين.


وأضاف الحويطي، أن تجار المواشي قاموا بتخزين أعداد مهولة من الماشية لعرضها في شهر رمضان وكان من المتوقع أن يتعدى كيلو اللحمة حاجز الـ200جنيه، لافتا إلى أنه بعد اتخاذ الدولة المصرية التدابير اللازمة باستيراد 140 الف رأس ماشية، سيعود السعر الي معدله الطبيعي ولن يتجاوز حاجز الـ100 جنيه.


وطالب بتشريع دستوري يجرم رفع أسعار السلع والمنتجات والخدمات وقت الأزمات، لوضع حد لهذه الظاهرة السلبية التي تسير عكس توجيهات القيادة السياسية.
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