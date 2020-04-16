كورونا يسبب خسائر فادحة لكيا وهيونداي

أك دت بعض التقاير الإقتصادية ان الشركة الكورية العريقة هيونداي على ،وشك ازمة مالية كبيرة وخسائر تراجع في الايرادات في الربع الاول من العام الجاري 2020.

وقال التقرير أن السبب الأل هو فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم في بداية العام مؤكدا ان هيونداي كانت تسعى نحو ربع الكثير من الأرباح تصل إلى 577 مليون دولار .

ومقارنة بالعام الماضي فكانت شركة هيونداي قد ،وصلت أرباحها إلى 82 مليون وون كوري بسنبة انخفاض تصل إلى 15 % .

اما على الجانب الاخر فتات خسائر شركة كيا بقيمة 500 مليار وون خلال كوري خلال الربع الاول .

ومن المتوقع أن يكون هناك تراجع كبير في أرباح شركة كيا بنسبة 44 % تقدر ما يقرب حوال 333.5 مليار وون خلال الربع الاول من هذا العام وذلك مقارنة بنفس فترى العام المضاي التي وصلت إلى أرباح 594 مليون وون .