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أخبار العالم

العراق يمدد حظر التجول حتى رمضان

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:27 م
صدى البلد
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قسم الخارجي

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، اليوم الأربعاء، تمديد حظر التجول حتى مطلع شهر رمضان، وفق ما ذكرت منصة  آر  تي.


وذكر بيان حكومي، أن "اللجنة عقدت اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، عبر دائرة تلفزيونية، لمناقشة القضايا المعدة لجدول الأعمال وتطورات مكافحة جائحة كورونا والوضع الصحي في العراق وما يشهده من تحسن في أعداد المصابين والمقترحات والتوصيات الواردة من الجهات المختصة".


وأضاف البيان، أن "اللجنة قررت تمديد حظر التجوال الى بداية شهر رمضان، على أن تعقد اللجنة اجتماعا الأسبوع المقبل يسبق حلول شهر رمضان لدراسة الموضوع وتقرير التفاصيل الخاصة بهذا الشهر والاسترشاد بآراء لجنة الأمر الديواني 55 وهيئة المستشارين".
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