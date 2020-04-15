اخبار الأهلي | تطوير القناة.. وسعد سمير يقترب من العودة.. ونجم بيراميدز يغازل الأحمر

نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي وجاءت كالآتي:





عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أجتماعًا اليوم مع كل من مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ومجلس أمناء القناة وبحضور محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة لايف التي حصلت مؤخرا علي حقوق إدارة قناة الأهلي وفقاَ للشروط المالية التي تم الاتفاق عليها في العقد خلال الاجتماع الذي جري بفرع النادي بالشيخ زايد تسلمت شركة لايف كافة الأمور التي تمنحها حق إدارة القناة بأستقلالية كاملة وفقًا لسياسة النادي وثوابته وبما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي.





أكد التونسي أنيس بوجلبان، متوسط ميدان النادي الأهلي السابق، أن الفريق لم يفكر في تعويض رحيل أحمد فتحي باستقدام لاعب أجنبي في الفترة القادمة.





يستعد نجم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للعودة للملاعب بقوة بعد رحلة علاجية استمرت فترة طويلة.





لمح رجب بكار، الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، إلى اقتراب إتمام انتقاله لصفوف النادي الأهلي، بدءًا من الموسم القادم 2020-2021.



