AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة توك توك في المعادي

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:00 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
Advertisements
رامي المهدي
جدد قاضي المعارضات حبس شخص ١٥ يوما لقيامه بالإشتراك مع آخر بالتعدى على قائد مركبة "توك توك" وسرقته.

تلقي قسم شرطة المعادي بلاغًا من (سائق توك توك) مصاب بجروح متفرقة بالجسم، بأنه حال سيره بمركبة "التوك التوك" قيادته بدائرة قسم شرطة الخليفة إستوقفه شخصان "أدلى بأوصافهما التقريبية" وطلبا منه توصيلهما لطريق الأتوستراد بدائرة قسم شرطة المعصرة بدعوى شراء قطع غيار سيارات.

وحال سيرهم بدائرة القسم فوجئ بقيام أحدهما بإشهار سلاح أبيض "كتر" كان بحوزته والتعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته وإستوليا منه على الدراجة النارية قيادته كرهًا عنه، وفرا هاربان. 

وبجمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة (عاطلان لهما معلومات جنائية مسجلة) عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما بمكان إختبائه بمنطقة بشتيل بالجيزة.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى (هارب)، وقيامه بالتخلص من السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، وتم بإرشاده ضبط الدراجة المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية (صاحب مغسلة سيارات بالجيزة) .

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم ومركبة التوك توك، وإتهمه والهارب بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كاميرات المراقبة تكشف لصين يلقيان "شطه" على سائق لسرقة دراجته

حبس لصين لشروعهما في سرقة توك توك بـ المطرية

تجديد حبس لصين لشروعهما في سرقة توك توك في المطرية

سقوط عصابة سرقت توك توك من سائقه بالإكراه بدار السلام

سقوط لص تعدى بالاشتراك مع آخر هارب على سائق توك توك بالمعادي لسرقته

ترشيحاتنا

بيومي فؤاد: فشلت في «تلبيس» زوجتي العقد بحفل الزفاف.. تفاصيل

أشاد بالأمن المصري.. البرلمان العربي يعلن تضامنه مع مصر في حربها ضد الإرهاب

شاهد.. أول رد من أحمد فهمي بعد هجوم محمد رمضان

إشادة دولية بتعامل الكويت مع الوافدين المخالفين للإقامة

الحكومة: قرارات جديدة بشأن الحظر خلال ساعات.. فيديو

وثائق تكشف - الصين تخفي معلومات خطيرة ولم تحذر العالم من كورونا .. سر الايام الستة قبل إعلان كوفيد 19 جائحة .. كواليس المؤتمر السري للجنة الصحة الصينية وسبب ذعر اطباء ووهان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد لتناول ورق الغار لمدة شهر

القتل الرحيم.. حديقة ألمانية تقرر إطعام الحيوانات لبعضها بسبب كورونا

مصاب بكورونا يعثر على 8 ملايين دولار فجأة في حسابه