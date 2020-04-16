تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة توك توك في المعادي

جدد قاضي المعارضات حبس شخص ١٥ يوما لقيامه بالإشتراك مع آخر بالتعدى على قائد مركبة "توك توك" وسرقته.





تلقي قسم شرطة المعادي بلاغًا من (سائق توك توك) مصاب بجروح متفرقة بالجسم، بأنه حال سيره بمركبة "التوك التوك" قيادته بدائرة قسم شرطة الخليفة إستوقفه شخصان "أدلى بأوصافهما التقريبية" وطلبا منه توصيلهما لطريق الأتوستراد بدائرة قسم شرطة المعصرة بدعوى شراء قطع غيار سيارات.





وحال سيرهم بدائرة القسم فوجئ بقيام أحدهما بإشهار سلاح أبيض "كتر" كان بحوزته والتعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته وإستوليا منه على الدراجة النارية قيادته كرهًا عنه، وفرا هاربان.





وبجمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة (عاطلان لهما معلومات جنائية مسجلة) عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما بمكان إختبائه بمنطقة بشتيل بالجيزة.





وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى (هارب)، وقيامه بالتخلص من السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، وتم بإرشاده ضبط الدراجة المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية (صاحب مغسلة سيارات بالجيزة) .





وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم ومركبة التوك توك، وإتهمه والهارب بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



