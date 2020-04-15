برلماني: سحق الخلية الإرهابية بالأميرية يدفعنا لملاحقة الدول الداعمة للإرهاب

أشاد المهندس يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالعمل البطولي لرجال الشرطة الأفذاذ في الصد عن مصر هجمة إرهابية غادرة خططت لها خلية آثمة في الأميرية بقلب القاهرة، وكانت تنوي استهداف ضباط شرطة ومرتكزات أمنية واستهداف الأقباط وأمن الوطن.





ونوه المغازي في بيان له، بأن التعامل البطولي مع الإرهابيين وقتلهم جميعا يكشف عن روح فدائية للوطن من جانب رجال الشرطة الأفذاذ الذين قدموا ولا يزالون بطولات قوية للدفاع عن الوطن وسحق عصابات الجريمة والإرهاب، لافتا إلى أن خلية الإرهاب التي تم ضبطها والتعامل مع أفرادها في قلب القاهرة تؤكد على يقظة القوات الأمنية في مصر إزاء كل مخططات الإرهاب السافرة ضد الوطن.



