العالم بعد كورونا مختلف.. وزيرة التخطيط: علينا أن نتفائل ووضع مصر جيد.. فيديو

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، إن العالم بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا سيكون مختلفا وسوف نرى عالما اقتصاديا جيدا.





وأضافت هالة السعيد في حوارها على قناة "اكسترا نيوز"، :" الدول سوف تتجه إلى الاهتمام بالموارد المحلية والصناعة والتكتلات الإقليمية لن تأخذ نفس الاهتمام بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا".





وتابعت هالة السعيد:" على كل دولة الاعتماد على مواردها واستثماراتها والاهتمام بقطاع التنمية البشرية والصحة والتعليم"، مضيفة: "مصر وضعت اولوية للتعليم والصحة وأن تكون خطة مصر هي بناء المواطن المصري".





وأكملت هالة السعيد:" قطاع الصحة سيأخذ أولوية كبرى في العديد من دول العالم، وتكنولوجيا المعلومات والعمل عن بعد سيكون له أولوية في العالم ".





وتابعت هالة السعيد: "علينا ان نتفائل ومصر في وضع جيد ولدينا حالة تواصل جيدة مع المجتمع وهناك شفافية و خطط استباقية لمواجه ة فيروس كورونا على المستوى الصحي او الاقتصادي".



