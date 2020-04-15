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العالم بعد كورونا مختلف.. وزيرة التخطيط: علينا أن نتفائل ووضع مصر جيد.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:30 م
هالة السعيد
هالة السعيد
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هاني حسين
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن  العالم بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا سيكون مختلفا وسوف نرى عالما اقتصاديا جيدا.

وأضافت هالة السعيد في حوارها على قناة "اكسترا نيوز"، :" الدول سوف تتجه إلى  الاهتمام بالموارد المحلية والصناعة والتكتلات الإقليمية لن تأخذ نفس الاهتمام بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا".

وتابعت هالة السعيد:"  على كل دولة الاعتماد على مواردها واستثماراتها  والاهتمام بقطاع التنمية البشرية والصحة والتعليم"، مضيفة: "مصر وضعت اولوية للتعليم والصحة وأن تكون خطة مصر هي بناء المواطن المصري".

وأكملت هالة السعيد:"  قطاع الصحة سيأخذ أولوية كبرى في العديد من دول العالم، وتكنولوجيا المعلومات والعمل عن بعد سيكون له أولوية في العالم ".

وتابعت هالة السعيد: "علينا ان نتفائل ومصر في وضع جيد  ولدينا حالة تواصل جيدة مع المجتمع وهناك شفافية وخطط استباقية لمواجهة فيروس كورونا  على المستوى الصحي او الاقتصادي".

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