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اقتصاد

إجراءات يومية لمواجهة كورونا بين عمال "أسيوط لتكرير البترول"

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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مايكل عياد
تشهد شركة أسيوط لتكرير البترول، إجراءات احترازية قوية للعاملين بالشركة والعاملين بمشروع التوسعات في مشروع تحسين البنزين عالي الأوكتان، وهو واحد من المشروعات القومية التي تصل تكلفته إلى 450 مليون دولار، لتوفير منتجات البنزين بأنواعه، تصل إلى 800 ألف طن في السنة، لخدمة منطقة الصعيد وجنوب الوادي، ويوليه وزير البترول المهندس طارق الملا أهمية كبيرة، نظرا لتوجيهات القيادة السياسية للاهتمام بالصعيد.


ومن جهته قال الكيميائي محمود الشابوري رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول، إن المشروع من ضمن الخطة القومية لتطوير شركات قطاع البترول، وزيادة الطاقة الإنتاجية من منتجات البترول وليس لسد الاحتياجات فقط، بل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، كما أن هذا المشروع يوفر فرص عمل كثيرة لأبناء أسيوط ومحافظات الصعيد، تتفيذا لتعليمات المهندس طارق الملا وزير البترول.


وعن الإجراءات الاحترازية المتبعة قال الشابوري، إنه منذ بداية الأزمة، وظهور الفيروس، تم عمل ندوات تثقيفية من قبل مختصين بمديرية الصحة بأسيوط، للتوعية بين العاملين بالمخاطر وطرق الوقاية، طبقا لتعليمات مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول، وتم تخفيض العمالة والاكتفاء بالعمالة الفنية، للمحافظة على استمرار الأعمال بمعمل التكرير، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات والتوسعات لتنفيذها في المواعيد المحددة، حيث إنه تم إدراجها في خطة موازنة 2021 في خطة الإنتاج، وذلك بالتنسيق مع الشركات القومية إنبي وبتروجيت.


وأضاف الشابوري أنه يتم تعقيم سيارات نقل العاملين يوميا بالإضافة الي تخفيض الأعداد داخل السيارات الي النصف حفاظا علي الاجراءات الصحية والتباعد بين العاملين بالإضافة لإستخدام أجهزة قياس  الحرارة بشكل يومي لكل العاملين بالمشروع دون استثناء أحد ،وتوزيع الكمامات وتعقيم الشوارع والمكاتب الإدارية ومواد التعقيم ، والتطهير، وأكد الشابوري ان هناك متابعة مستمرة لكل العاملين بالشركة والعاملين بالتوسعات  بالمشروعات التابعة للشركة.
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