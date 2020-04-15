قصة أول سيدة اكتشفت الفيروسات التاجية ومنها كورونا عام 1965





حددت الفيروسات التاجية لأول مرة عالمة فيروسات تدعى جون هارت ولدت عام 1930، ونشأت بالقرب من ألكسندرا بارك في شمال شرق جلاسكو، ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية كانت قد تركت التعليم في سن مبكر ولكنها حصلت على وظيفة فني مختبر في علم التشريح في مستشفى جلاسكو الملكي.





نشأتها في أسرة فقيرة كان السبب لعدم استكمال دراستها وبحثها عن عمل في سن مبكر، خاصة لمساعدة والدها الذي كان يعمل شائق حافلة اسكتلندي، في وقت لاحق انتقلت إلى لندن لمواصلة مسيرتها المهنية وفي عام 1954 تزوجت من الفنان الفنزويلي إنريكي ألميدا.





بعد إنجاب ابنتهما انتقلا إلى تورنتو في كندا، ووفقا للكاتب الطبي جورج وينتر، فقد طورت الدكتورة ألميدا مهاراتها المتميزة باستخدام المجهر الإلكتروني في معهد أونتاريو للسرطان، ورغم عدم استكمال دراستها إلا أنها كانت رائدة في طريقة تصور الفيروسات بشكل أفضل باستخدام الأجسام المضادة لتجميعها.





كلية الطب بمستشفى سانت توماس في لندن، وهو نفس المستشفى الذي تعالج فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون عندما كان يعاني من الفيروس التاجي كوفيد- 19 وبسبب قدرتها على تشخيص ودراسة الفيروسات ، اعترفت المملكة المتحدة بمهاراتها، وتم تعيينها في عام 1964 للعمل في





وبدأت حينها في التعاون مع الدكتور ديفيد تيريل، الذي كان يدير الأبحاث في وحدة التبريد المشتركة في ساليسبري في ويلتشير، و يقول السيد وينتر إن الدكتور تيريل كان يدرس غسل الأنف من المتطوعين، وقد وجد فريقه أنهم كانوا قادرين على إنتاج عدد قليل من الفيروسات الشائعة المرتبطة بالبرد.





وكانت عينة واحدة منهم والتي أصبحت تعرف باسم B814، كانت من مخاط الأنف لتلميذ في مدرسة داخلية في ساري في عام 1960، ووجدوا أنهم كانوا قادرين على نقل أعراض نزلات البرد الشائعة للمتطوعين لكنهم لم يتمكنوا من زراعتها بالطريقة المعتادة، ووصفوها بأنها مثل فيروسات الإنفلونزا ولكنها ليست بالضبط.





و حددت الميدا ما أصبح يعرف باسم أول فيروس تاجي بشري، وبعد مواصلة الدراسة وجدت الفيروس نفسه في التهاب الشعب الهوائية المعدية في الدجاج، ولكن الخبراء الذين راجعوا البحث الخاص بها شككوا في جهودها وقالوا إنها ليست إلا صور سيئة لجزيئات فيروس الإنفلونزا.





وأطلقت عليه اسم الفيروسات التاجية بسبب الهالة المحيطة بالفيروس، وأصرت على نظريتها حتى عملت فيما بعد في كلية الطب للدراسات العليا في لندن والتي حصلت منها على الدكتوراة، و أنهت حياتها المهنية في معهد ويلكوم، وحصلت على عدة براءات اختراع في مجال تصوير الفيروسات.



