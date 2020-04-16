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حوادث

تجديد حبس ربة منزل لاتهامها بسرقة مجوهرات بـ 2.5 مليون جنيه

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:03 ص
ضبط فتاه
ضبط فتاه
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رامي المهدي
جدد قاضي المعارضات حبس ربة منزل ١٥ يوما لاتهامها بسرقة مجوهرات تقدر قيمتها بـ ٢ مليون جنيه في مدينة نصر.

تبلغ للمقدم حسام نصر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم؛ باكتشافها سرقة كمية كبيرة من المشغولات الذهبية تقدر قيمتها بـ ٢.٥ مليون جنيه، وفقدان هاتفها المحمول من داخل الشقة.

وبجمع المعلومات وتكثيف التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، أمكن التوصل إلى مرتكبة الواقعة خادمة تعمل لدى المبلغة - مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج، لها معلومات جنائية مسجلة تم ضبطها، وبحوزتها كمية من المشغولات الذهبية المستولى عليها عبارة عن (5 خاتم - سلسلة).

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وتمكنت من الاستيلاء على المسروقات وتسليهما لزوجها (عاطل) للتصرف فيها بالبيع لدى عملائه، وأمكن ضبطه وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه – بعض المشغولات الذهبية - مبلغ مالى 18,000 ألف جنيه).

وبمواجهته أقر بقيامه بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لدى عميليه "سيئ النية"  وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات بيع المشغولات الذهبية المستولى عليها، وأن المشغولات الذهبية المضبوطة بحوزته قام بشرائها من متحصلات الواقعة، وأمكن ضبط عميليه.

وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائهما "حسنى النية" (3 أشخاص)، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم كمية من المشغولات الذهبية المستولى عليها، وأقروا بقيامهم بالتصرف فيها بالبيع، وقدموا المبالغ المالية متحصلات البيع. 

باستدعاء المجنى عليها  تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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