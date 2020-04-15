نجاح أول عملية ولادة داخل مستشفى العزل بكفر الزيات.. شاهد الصور الأولى

ينشر موقع صدى البلد، الصور الأولى للطفل " يامن محمد" أول مولود بمستشفى العزل بكفر الزيات والذي ولد مساء اليوم الأربعاء، داخل الحجر الصحي بعد إصابة والديه بفيروس كورونا المستجد .





وأفادت مصادر طبية بمديرية الصحة بأن الطفل وضع في الحضانة لعدة ساعات للاطمئنان على صحته بينما تم نقل والدته لحجرتها بعد تحسن حالتها الصحية وقام زوجها بالاطمئنان عليها وعلى المولود من الأطباء وحرص الأطباء على تصوير المولود وإرسال صورة لوالده.



