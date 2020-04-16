بدراوي: السياسة الإنتاجية تساعد الاقتصاد على التعافي في 9 أشهر

طالب النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة التركيز على القطاعات والمشروعات الإنتاجية كمشروع المليون ونص فدان والمثلث الذهبي، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بعد انتهائه في مصر، متوقعا تعافي الاقتصاد المصري في غضون 9 أشهر إذا تمكن من تنفيذ السياسة الإنتاجية.





وأوضح بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أزمة كورونا وتداعياتها على اقتصادات العالم أكدت ضرورة تنفيذ السياسة الانتاجية، خاصة بعد انغلاق كل دولة على نفسها ومنعها التصدير، فضلا عن الاكتفاء بمواردها الحالية، لذلك لابد من السير على هذا النهج الانتاجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي حتى يتعافى الاقتصاد سريعا.



