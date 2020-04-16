مصر بها السلالة L القاتلة.. دراسة علمية حديثة: المسافة الآمنة للوقاية من فيروس كروونا 8.1 متر.. تفاصيل

قال الدكتور خالد أبو شنب وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة على أن التوصيات بشأن المسافة الآمنة بين الأشخاص تشير إلى ضرورة التباعد بقدر متر ونصف إلى مترين عن الآخرين، لتجنب انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد،ولكن دراسات حديثة فصحت عينات الهواء أكدت ان الفيروس يمكن ان ينتقل بين الاشخاص حتي لو كانت المسافة بينم تصل الي 8 أمتار و أثبت ان المسافة الامنة هي 8.1متر.
وأضاف خلال تصريحات ل صدي البلد ان إنه تم رصد بعض الأبحاث الحديثة التي تؤكد أن فيروس كورونا الذي تم اكتشافه في مدينة ووهان الصينية مختلف إلى حد كبير عن الموجود في أوروبا.
وأكد أستاذ الميكروبيولوجي، أن بعض الدراسات أثبتت أن هناك بعض التغيرات في البروتين الخاص بحدوث الإصابة أو الدخول في الخلايا البشرية، وهذا البروتين المسئول عن إصابة الإنسان، وتم ثبوت بعض الطفرات.
وأضاف "أبو شنب"، أن النوع الذي تم اكتشافه في الصين يدعى النوع "S"، وهو غير قاتل وغير مميت بدرجة عالية، مقابل السلالة من الفيروس نفسه الذي تم اكتشافه حديثا في أوروبا وأمريكا، وسُميت هذه السلالة النوع "L"، ونظرًا لوجود بعض التغيرات الجينات، تم ثبوت أن السلالة "L" قاتلة وفتاكة وسريعة الانتشار أكثر من السلالة "S" التي تم اكتشافها في الصين، وهذا يثبت أن هناك حالة من عدم الاستقرار على مستوى الفيروس نفسه، وهذا ينعكس على الاستجابة للعلاج بما فيها علاج فوسفات الكلوروكين.
وأكد أن مصر بها سلالة "L" القاتلة، مشددا على ضرورة غسل اليدين بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، وطهي اللحوم والبيض جيدًا، إضافةً إلى تجنب مخالطة أي شخص تبدو عليه أعراض الإصابة بمرض تنفسي، مثل السعال والعطس والالتزام بالمنزل خلال الأيام القادمة حتى ننجو من هذا الوباء.