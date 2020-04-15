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أخبار البلد

الفلاحين: البعض يستغل انشغال الدولة بفيروس كورونا للتعدى علي الأراضي الزراعية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:10 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أشاد حسين عبدالرحمن ابوصدام النقيب العام للفلاحين بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة للتصدي لكل من يحاول التعدي علي الاراضي الزراعية في كل أنحاء الجمهورية.


وقال ان انتفاضة الحكومة للحفاظ على الاراضي الزراعية من التعديات بالتوازي مع الاجراءات والتدابير الصارمة المتخذة لمنع انتشار وباء كورونا نجاح يستوجب الاشادة به.

واضاف عبدالرحمن ان املاك الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في امان ، لافتا بأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم التهاون مع المعتدين علي الاراضي الزراعية في ظل الظروف الراهنة هو تجسيد فعلي لمقولة( يد تبني ويد تحمل السلاح).

واشار عبدالرحمن ان الرئيس السيسي وجه بالتوسع في رقعة استصلاح الاراضي لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وفي نفس الوقت أمر بالضرب بيد من حديد علي من يستغلون انشغال الدوله لمحاربة فيروس كورونا للبناء والتعدي على الاراضي الزراعية.

واوضح عبدالرحمن ان الدستور المصري يلزم الدولة بالحفاظ على الاراضي الزراعية من التعديات وان الاراضي الزراعية اغلي كنوز مصر وتقدر بنحو 10.5 مليون فدان تمثل الاراضي الطينيه منهم نحو 6 مليون فدان لافتا ان التعدي علي الاراضي الزراعيه له صور اخري غير البناء عليها مثل التجريف والتبوير واستغلالها في غير الزراعة كالتشوين وتحويلها الي نوادي وملاعب .

وأوضح ان مصر فقدت ما يقارب 90 الف فدان من اجود الاراضي الزراعية بعد احداث2011 وان بعض المستغلين يستغلون اجازات الاعياد والازمات في تنفيذ التعديات. 

واكد عبدالرحمن انه لا مجال في ظل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي امور البلاد للاضرار بممتلكات مصر مشيدا بجدية الحكومة في تنفيذ توجيهات الرئيس بكل قوة وازالة المخالفات في مهدها .

للحفاظ علي هيبة الدولة وعلي اغلي كنوز مصر من الاراضي الزراعية الخصبة وتطبيق القانون علي الجميع دون استثناء بما يشيع الامن والامان والاستقرار ويعطي الامل في مستقبل زاهر لكل المصريين .
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