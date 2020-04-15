محمد شاكر يتخطي المليون مشاهدة ب"خلصت القصة"

تخطي المطرب محمد شاكر، حاجز المليون مشاهدة بأحدث أغانيه «خلصت القصة»، التي طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 9 أبريل الجاري.





وتقول كلمات الأغنية: "ناطر .. بعد مرة قلك روح .. الظاهر حابب تترك بعد جروح .. خايف اخسر باقي روحي معاك .. أسف مش كل ليلة بلاقي روح .. مش باقي مطرح فيا تجرح .. مني ميت ولا عم عيش .. كل تكي مشتاق للضحكة .. ما بتعرف اديش".





أغنية "خلصت القصة" كلمات زياد جديد، ألحان شادي جارور، وتوزيع موسيقي روا حمدار، وميكس وديجيتال ماسترينج :" روجير ابي اكيل.



