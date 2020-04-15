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أخبار البلد

شارعي الهرم وفيصل في الساعات الأولى لحظر التجول.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:29 م
صدى البلد
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رنا اشرف _عدسة : نور المصرى
التزم سكان حى الهرم و فيصل وساد الهدوء بالشوارع مع بدء ساعات حظر التجوال ضمن القرارات التى أقرها مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع الإجراءات الاحترازية التى اقرتها الحكومة ضمن خططها فى منع تفشى فيروس كورونا و الحفاظ على صحة المواطنين.

ويستمر حظر التجول حتى 6 صباحا يوميا، وتم تطبيقه ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا ، ولحماية المواطنين من أية أخطار قد يتعرضون لها.

وحذرت وزارة الداخلية بعقوبات صارمة تبدأ من غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه و تصل إلى الحبس، في حالة خرق حظر التجوال.

والعقوبات التى تحدث عنها رئيس الوزراء هى المنصوص عليها فى القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

وتنص المادة الخامسة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".
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