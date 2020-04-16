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تعليم

بمناسبة أعياد الربيع.. جامعة القاهرة تعدل جدول تسليم الطلاب أغراضهم الشخصية من مدينة بين السرايات

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله علي
ضغطت إدارة المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، جدول تسليم الطلاب المتعلقات الشخصية من المدينة، وذلك لاحتمال أن يكون يوم الأحد والإثنين إجازة بالجامعة بمناسبة أعياد الربيع.

وأوضحت المدينة في منشور، أن ذلك سيكون بالنسبة إلى طلاب مدينة "بين السرايات"، على أن يكون الإستلام من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا، ويتم حضروا الطلاب الذين تخلفوا يومي الخميس والسبت والأربعاء القادمين.

وشددت إدارة المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، على ضرورة إلتزام الطلاب بإجراءات الوقائية، من الكمامة، والحفاظ على مسافة أمنة بين الطالب وزميلة، وعدم الزحام.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تجهيز المدن الجامعية لتكون حجر صحي، في حالة تزايد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة.
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