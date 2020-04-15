مصاب بكورونا: لم أشعر أنني في مستشفى حكومي أثناء علاجي..فيديو

قال محمد عواد، مواطن مصاب بـ كورونا، إن الرعاية الطبية والصحية في مستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات كانت على مستوى عال يليق بالمرضى، كاشفًا عن أن الطاقم الطبي المشرف على علاجه هو وأسرته قام بعمل حفلة بمناسبة مولوده الجديد.

وأضاف "عواد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الاهتمام بالمرضى والمصابين على أفضل وجه.

ولفت محمد عواد أن أطقم الولادة الموجودين فى المستشفى ليسوا من الطاقم الطبى بل تم جلبهم كون زوجتى كانت حامل، وتابع:"ده يبين لك مدى الاهتمام بالمرضى".

فيما علق مقدم البرنامج، قائلًا:" نجاح مصر على الصعيد الطبى يجعلنا واثقين من تجاوز الأزمة "، مشددًا وقت الأزمات نعيد اكتشاف أنفسنا وهذا يدعونا للفخر.