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اقتصاد

التموين تطلق خدمة تقييم أداء المخابز إلكترونيا.. تفاصيل

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهات إلى مركز معلومات الوزارة؛ بإطلاق خدمة جديدة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، لتقييم أداء وعمل المخابز، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة من هذا الرابط اضغط هنا


عند دخول المواطن على الموقع ستظهر له أيقونة خاصة بـ "استطلاع رأي المواطن في المخابز"، وبمجرد الضغط عليها سيتم إدخال الرقم القومي، ورقم بطاقة التموين، وتبدأ عملية التقييم، على أن يقوم المواطن بتقييم أداء المخبز المتعامل معه.


وشدد "المصيلحي"، على أن عناصر التقييم تشمل رأى المواطنين من حيث حُسن معاملة المخبز للجمهور، جودة الخبز، والتزام المخبز بمواعيد العمل، انضباط وزن الرغيف، ونظافة المخبز.


وأكد وزير التموين، أن الهدف من ذلك هو تقييم أداء وعمل أصحاب المخابز؛ من أجل تحسين وتجويد الخدمة أكثر للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية والمستفيدين من منظومة الخبز، وسيتم النظر بعين الاعتبار لكافة الملاحظات والتقييمات الواردة من جانب المواطنين واتخاذ اللازم بشأنها أولًا بأول.

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