محافظ أسوان يزيل فندقا سياحيا بعد بنائه بالمخالفة .. فيديو

قال اللواء أشرف عطية محافظ اسوان، إن هناك اشخاصا ليس لديهم انتماء كامل للوطن يقومون باستغلال فترة الحظر والتي بدأت يوم 3/25 وقاموا بإنجاز اشياء في فندق سياحي من الممكن ان تستغرق شهورا.





وأضاف محافظ أسوان خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن صاحب الفندق كان يبدأ في العمل أثناء الحظر وكنا نرصد ذلك ولكننا كنا نحتاج إلى دراسة امنية لازالة ما قام ببنائه ويجب ان يكون هناك عناصر أمنية وتم ذلك بالفعل.





وأوضح أشرف عطية، أن محافظة أسوان تم بها رصد 200 مخالفة بناء وتعديات على الأراضي الزراعية ولم يتبق منها الي 12 حالة وسنقوم بإزالتها.





وتابع : أن الدولة قوية وليس هناك اى مشكلة ان يحدث تعد لأننا سنقوم بإزالته على الفور.





واستكمل : أن في مثل هذا التوقيت يجب ان نقف جميعا سويا وان نتكاتف مع بعضنا البعض للمرور من هذه الازمة.