كسر سلسلة العدوى.. الصحة العالمية تكشف الحل الأمثل لمنع انتشار فيروس كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة مها الرباط المبعوث الخاص لمدير منظمة الصحة العالمية، إن الأصل في احتواء عدوى فيروس كورونا هو اكتشاف الحالات المصابة من اجل عزلها والتعامل معها بالعلاج .





وأضافت مها الرباط في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" يجب تتبع المخالطين بطريقة جدية ووضعهم في الحجر الصحي وذلك هو أساس احتواء الفيروس".





وتابعت مها الرباط:" توسعة دائرة الكشف والتحليل تزيد اكتشاف الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا".





وأكملت مها الرباط:" لكسر سلسلة انتشار فيروس كورونا في اي دولة يجب التوسع في إجراء التحاليل المعملية وترصد المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا".



