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كسر سلسلة العدوى.. الصحة العالمية تكشف الحل الأمثل لمنع انتشار فيروس كورونا.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:16 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قالت الدكتورة مها الرباط المبعوث الخاص لمدير منظمة الصحة العالمية، إن الأصل في احتواء عدوى فيروس كورونا هو اكتشاف الحالات المصابة من اجل عزلها والتعامل معها بالعلاج .

وأضافت مها الرباط في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" يجب تتبع المخالطين بطريقة جدية ووضعهم في الحجر الصحي وذلك هو أساس احتواء الفيروس".

وتابعت مها الرباط:"  توسعة دائرة الكشف والتحليل تزيد اكتشاف الحالات الإيجابية المصابة بفيروس  كورونا".

وأكملت مها الرباط:"  لكسر سلسلة انتشار فيروس كورونا في اي دولة  يجب التوسع في إجراء التحاليل المعملية وترصد المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا".

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