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حوادث

الداخلية تضبط 5 قضايا تهريب بمنافذ الجمهورية خلال 24 ساعة

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:00 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (5) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – سجائر – بضائع متنوعة ) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى (قرابة 14 مليون و191ألف جنيه).

وفى مجال الأمن العام تم ضبط (25) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائى )، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ  (109) حكم قضائى متنوع، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (121) مخالفة مرورية متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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