أمير طعيمة يكشف عن أعماله مع نجوم الغناء في رمضان.. أبرزهم أنغام

أكد الشاعر أمير طعيمة ، إنه يتعاون مع عدد كبير من نجوم الغناء في أغاني جديدة من المفترض طرحها في الموسم الرمضاني المقبل 2020.





ما تم تسجيله فعليا لرمضان ٢٠٢٠ ان شاء الله و الترتيب أبجدي احترامًا لقيمة كل النجوم: أنغام .. بهاء سلطان .. راغب علامة .. سميرة سعيد .. محمود العسيلي .. مدحت صالح .. هاني شاكر". كتب أمير طعيمة ، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك": "





كما أكد أن هنالك تحضيرات لأعمال أخرى من المفترض الإعلان عنها خلال الفترة القليلة المقبلة أيضًا.





يذكر أن هاجم الشاعر أمير طعيمة منتقدي تقديم المسلسلات خلال شهر رمضان 2020 وكتب عبر حسابه على "تويتر": "نفسي يبقي عندي طاقية الاخفا واشوف كام واحد من اللي بيهاجموا المسلسلات مش هيتفرجوا عليها".



