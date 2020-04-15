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فن

أمير طعيمة يكشف عن أعماله مع نجوم الغناء في رمضان.. أبرزهم أنغام

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:20 م
انغام وامير طعيمة
انغام وامير طعيمة
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آيه عاطف
أكد الشاعر أمير طعيمة، إنه يتعاون مع عدد كبير من نجوم الغناء في أغاني جديدة من المفترض طرحها في الموسم الرمضاني المقبل 2020.

كتب أمير طعيمة، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك": " ما تم تسجيله فعليا لرمضان ٢٠٢٠ ان شاء الله و الترتيب أبجدي احترامًا لقيمة كل النجوم: أنغام .. بهاء سلطان .. راغب علامة .. سميرة سعيد .. محمود العسيلي .. مدحت صالح .. هاني شاكر".

كما أكد أن هنالك تحضيرات لأعمال أخرى من المفترض الإعلان عنها خلال الفترة القليلة المقبلة أيضًا.

يذكر أن هاجم الشاعر أمير طعيمة منتقدي تقديم المسلسلات خلال شهر رمضان 2020 وكتب عبر حسابه على "تويتر": "نفسي يبقي عندي طاقية الاخفا واشوف كام واحد من اللي بيهاجموا المسلسلات مش هيتفرجوا عليها".

وتابع :"كام واحد من اللي بيقولوا انها بتفسد صيامهم بيصلي وبيقضي طول اليوم في العبادات أو بيصلي اصلا.. اللي بيعمل كده فعلا أحييه أما الحقيقة ان معظم التعليقات اللي عندي من كائنات تتغذى علي المزايدة".
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