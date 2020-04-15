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توك شو

من داخل توكتوك.. سيدة مصرية توعي المواطنين من خطورة فيروس كورونا.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:14 م
صدى البلد
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عادل نصار

أذاع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مقطع فيديو لسيدة تقوم بتوعية المواطنين من خطورة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وهى تستقل "توكتوك".

 

وقالت نادية عبد العزيز، خلال التقرير إن رسالتها هى توعية المواطنين فى الحوارى والمناطق النائية التى يقطن بها مواطنون بسطاء ولا يستطيع المسئولون الوصول إليهم.

 

وأكدت نادية عبد العزيز، أنها ترتدى وسائل الأمان وتتبع الإجراءات الاحترازية خلال حملتها، وترتدى كمامة وجوانتى، وتمسك بمبكبر صوت من أجل إيصال رسلتها للمواطنين.

وتابعت:"بعض المواطنين تهكموا على ولكن لم يشغلنى ذلك مطلقًا ..أنا مكملة حتى تزول الغمة أن شاء الله..ده واجب عليا زى الجندى فى الميدان".

 

ولفتت نادية عبد العزيز، إلى أنها تعانى من القلب والغدة، وتابعت:"عندى القلب والغدة ومناعتى ضعيفة ، لكن قلت لما أموت وأنا بعمل حاجة لبلدى أفضل ما أموت على السرير ".

 

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