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سيارات

ما هو سر وجود الأجنحة الخلفية على السيارات؟

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار

الكثير منا يرى دائما اجنحة خلفية كبيرة فوق السيارات ،من الطرازات الرياضية دون ان نعلم سر هذه الاجنحة .

 

 

والسر وراء وجود هذا الجنحا هو تحسين الديناميكية الهوائية ،والذي يظهر تاثيرة على السيارة بعد سرعتها على الطريق .

 

واكد خبراء السيارات بان هذا الجناح الخلفي له تأثير في سرعة وقوة السيارة لأنه يتناسب بشكل طردي مع قوة وسرعة السيارة .

وبالتالي فمع زيادة حجم الجناح الخلفي ستزيد مساحة سطحه  حيث أنه يرفع من الحمل الديناميكي الهوائي الرأسي الذي ينتجه.

 

كما ان الجناح الخلفي المثبتع بشكل رأسي نتيجة أفضله  لانه يحسن الوصول للسرعات العالية المطلوبة على الطريق .

 

وفي الفيديو الذي نشرته سيارة مكلارين سينا جي تي أر ،والذي ساعدها على إخراج قوتها الجبارة التي تزيد  قوتها عنة 820 حصان .

 

وستشاهد في الفيدي و أن الجناح الخلفي يمكنه أن ينتج ألف كيلو جرام من الحمل العمودي  الامر الذي جعل مكلارين ثابته .

 

 

ولا تندهش عندما تعلم بأن الجناح الخلفي يمكنه أن ينتج ألف كيلوجرام من الحمل العمودي وهو الأمر الذي يجعل مكلارين ثابتة تماما حتى بعد تخطيها لسرعة 300 كيلومتر في الساعة.

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