مدير معهد القلب: اكتشفنا طبيبا مصابا بكورونا وعزلنا 4 مخالطين

قال الدكتور محمد اسامة مدير معهد القلب، إنه تم إجراء مسح كامل لنحو 130 طبيبا وممرضة وعاملا في معهد القلب لإجراء تحليل فيروس كورونا.
وأضاف محمد أسامة ي مداخلة هاتفية بالإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر": "كان لدينا حالة مصابة بفيروس كورونا يوم 29 مارس الماضي لممرض ودخل العزل وتماثل للشفاء".
وتابع محمد اسامة: "أمس اكتشفنا وجود حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا لطبيب وفور اكتشاف الحالة تم نقل الطبيب إلى مستشفىالعزل ".
وأكمل محمد اسامة: "تم تعقيم استقبال معهد القلب بالكامل ولم نتوقف عن العمل مطلقا داخل معهد القلب، وتم عزل 4 أطباء مخالطين للطبيب المصاب وسيتم إجراء مسحة لهم للتاكد من خلوهم من فيروس كورونا".