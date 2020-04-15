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مدير معهد القلب: اكتشفنا طبيبا مصابا بكورونا وعزلنا 4 مخالطين

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:31 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور محمد اسامة مدير معهد القلب، إنه تم إجراء مسح كامل لنحو 130 طبيبا وممرضة وعاملا في معهد القلب لإجراء تحليل فيروس كورونا.

وأضاف محمد أسامة ي مداخلة هاتفية بالإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر": "كان لدينا حالة مصابة بفيروس كورونا يوم 29 مارس الماضي لممرض ودخل العزل وتماثل للشفاء".

وتابع محمد اسامة: "أمس اكتشفنا وجود حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا لطبيب وفور اكتشاف الحالة تم نقل الطبيب  إلى مستشفىالعزل ".

وأكمل محمد اسامة: "تم تعقيم استقبال معهد القلب بالكامل ولم نتوقف عن العمل مطلقا داخل معهد القلب، وتم عزل 4 أطباء مخالطين للطبيب المصاب وسيتم إجراء مسحة لهم للتاكد من خلوهم من فيروس كورونا".
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