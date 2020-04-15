أخبار الفن.. محمد رمضان مع ابنته الكبرى.. رجاء الجداوي ترد على ارتداء الحجاب

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

في لفتة نبيلة وإنسانية، أعلن الفنان عمرو سعد عن انتهائه من تجهيز المدافن الخاصة بأسرته لاستقبال الحالات المتوفية من الأطقم الطبية بسبب فيروس كورونا المستجد.





ردت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي على صورة لإرتدائها الحجاب عبر صفحتها لموقع انستجرام، بعد أن قامت متابعة لها بتهنئتها، داعية الله أن يثبتها.





نشر الفنان محمد رمضان صورة عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام برفقة ابنته الكبرى حنين.





نشب حريق كبير في منزل الفنانة السعودية ريم عبد الله بسبب ماس كهربائي، حيث وضعت شقيقتها وصلة كهربائية مما أدى إلى حدوث حمل كهرباء زائد ونشب الحريق.





أصدر المنتج صادق الصباح بيانًا يعلن فيه عن أعماله الجديدة المقرر عرضها فى الموسم الرمضانى لعام 2020 ما بين مصر ولبنان والمغرب، وأيضًا الأعمال التى توقف تصويرها بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا وأصبح من الصعب استكمالها فى الوقت الحالى.



