رئيس جامعة حلوان: نبذل قصارى جهدنا لخدمة المجتمع المحيط

وزعت كلية الصيدلة بجامعة حلوان أكثر من ١٥٠ كرتونة مواد غذائية على العمالة اليومية والمتضررين من السيول بقريتي نزلة عليان ومدينة السلام بالصف، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان حجاج عميد كلية الصيدلة، وإشراف الدكتورة فاطمة محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تبذل قصارى جهدها في خدمة المجتمع المحيط بالجامعة لمواجهة هذه الأزمة ومد يد العون للقرى الأكثر احتياجًا، وخاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة، تٱكيدا على التكافل الاجتماعي واستمرارا لجهود كليات الجامعة من أجل خدمة المناطق الأكثر احتياجًا.



