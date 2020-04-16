سعر الذهب اليوم الخميس 16-4-2020

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الخميس 16-4-2020 بنحو جنيه واحد ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 743جنيهًا، بعد أن كان يسجل نحو 742 جنيهًا لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.





ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الأربعاء، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء





أسعار الذهب في مصر





وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:





تتراوح سعر جرام الذهب عيار 24ما بين 845 جنيها إلى 849 جنيها .





تتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 ما بين 774 جنيها إلى 778 جنيها





تتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 739 جنيها إلى 743 جنيها





تتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 633 جنيها إلى 637 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .





تتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 493 جنيها إلى 495 جنيها .





تتراوح سعر الجنيه الذهب 5912 جنيها إلى 5944 ، يزن 8 جرامات





وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



