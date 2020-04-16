تعرف على تفاصيل قطع الأراضى الصناعية المخصصة بالسادات والعاشر من رمضان

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بالمناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، لإقامة مصانع.





وأوضح الوزير، أنه فى مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمحور خدمات المجاورة الأولى، بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات، وقطعة الارض رقم 2 بالمجاورة الاولى بالحى السكنى الاول، لإقامة مركز طبى، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض رقم 41 بمركز الحي الثاني، بنشاط تجارى - إدارى.





أما فى مدينة السادات فقد تم تخصيص قطعة الأرض رقم 6 بمحور خدمات الحى الأول، بنشاط تجارى - إدارى، وقطعتى الأرض رقم (3،4) بمساحة 2000 م2 بالمنطقة السكنية العاشرة، وبمساحة 3000 م2 بمحور خدمات الحى السادس، بنشاط تجارى، وقطعة أرض بمساحة 150 ألف متر مربع بمنطقة المطورين بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، لإقامة مصنع أخشاب.

