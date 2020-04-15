احذر.. تدخين القِنّب يعرضك للإصابة بفيروس كورونا

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل أطباء الرئة الأمريكية، انه يمكن أن يزيد تدخين الماريجوانا أو ما يعرف باسم القنب من وقت لآخر من خطر الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا التاجي COVID-19.



وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، انه يسبب فيروس كورونا التاجي COVID-19 ، وهو مرض تنفسي يمكن أن يتطور من مرض خفيف إلى الالتهاب الرئوي الفيروسي ويتسبب في فشل الجهاز التنفسي، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





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وتابع الباحثون، أن الحشيش يمكن يؤدي إلى التهاب في الرئتين ، مما يؤثر على قدرة الجسم على محاربة الفيروس، وهو ما اثبتته العديد من الدراسات بأن هذا الأمر الذي ينطبق على تدخين السجائر الإلكترونية والتبغ.



وقال الدكتور ألبرت ريزو عالم أمراض الرئة كبير الأطباء في الرئة الأمريكية، إذا كان لديك بعض التهاب مجرى الهواء فسوف تزيد إحتمالية الإصابة بعدوى فيروس كورونا تكون أعلى، حيث أن استخدام القنب يمكن أن يجعل من الصعب تشخيص أعراض فيروس كورونا COVID-19، مثل: السعال الجاف، ولكن يمكن أن يحدث نفس السعال عند تدخين القنب بكميات كبيرة.



وعلقت الدكتورة ميتشيل جلاس أخصائية أمراض الرئة والمتحدثة باسم جمعية الرئة الأمريكية، إن فيروس كورونا التاجي "COVID-19 هو مرض رئوي"، حيث ثبت أن تدخين الماريجوانا يوميًا يضر بالرئتين، مما يجعل الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة المزمنة، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن ، هم من بين الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات شديدة من فيروس كورونا.