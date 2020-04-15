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أخبار العالم

ارتفاع عدد الإصابات في نيويورك لـ 213779 حالة والوفيات 11586

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:53 م
عمال الرعاية الصحية
عمال الرعاية الصحية في امريكا
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على صالح
أعلنت وزارة الصحة الامريكية ، اليوم الأربعاء ، إن ولاية نيويورك سجلت الآن 213779 حالة مؤكدة من الإصابات الجديدة بفيروس (COVID-19) ، ويبلغ عدد القتلى 11586.

وكشف متعقب COVID-19 التابع لوزارة الصحة الامريكية عن 118302 حالة في مدينة نيويورك ، بينما تم تسجيل 95477 الأخرى في أماكن آخرى عبر الولاية.

ولاحتواء انتشار الفيروس المستجد، أمر حاكم نيويورك أندرو كومو جميع السكان بارتداء أغطية الوجه أثناء وجودهم في الأماكن العامة إذا لم يتمكنوا من الامتثال لمتطلبات الحفاظ على المسافة الاجتماعية بـ ستة أقدام.

قال كومو أيضا أن نيويورك فقدت 752 مقيما في COVID-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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