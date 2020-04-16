راندا عبد السلام: شخصية نجوى أرهقتني في طاقة حب

أعربت الفنانة رندا عبد السلام عن سعادتها البالغة بالتعليقات الإيجابية لمسلسلها الجديد طاقة حب، وقالت انها سعيدة جدا بالتعاون مع اكبر النجوم، وأثناء التصوير تجمعنا مواقف كوميديا كثيرة وحالة من البهجة والسعادة بسبب فريق العمل.





واضافت راندا عبد السلام، في بيان صحفي، ان شخصية نجوي كانت مركبة ومرهقة للغاية، ولكن استطعت فك طلاسم الدور والشخصية مع الفنان محمد علاء.





‎وينتمى المسلسل، إلى نوعية الأعمال الطويلة، وتصل عدد حلقاته إلى 60 حلقة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي.