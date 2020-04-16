أحمد رفعت: الزمالك سعى 3 سنوات لضمي

كشف أحمد رفعت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندري، عن خضوعه للاختبارات في الزمالك بداية مشواره الكروي، موضحا "بكيت لعدم انضمامي للزمالك ولم تتم متابعتي بشكل جيد وقتها في الاختبارات".





وقال أحمد رفعت، أثناء لقائه التلفزيوني بفضائية "الزمالك"، "انتقلت للأهلي بعدها وتعلمت الكثير من بدر رجب، ومرة كان الزمالك يلاعب الأهلي والمباراة في النادي الأهلي، فرحت بعد تسجيل الزمالك والجميع لاحظ ذلك وتحدث معي بدر رجب بعدها وطالبني بعدم تكرار الأمر والتأكيد على أنني متواجد بقميص النادي الأهلي".









وتابع " مفاوضات الزمالك لضمي من إنبي استمرت ثلاث سنوات حتى تكللت بالنجاح".









وأوضح أنه خاض معسكر ألمانيا تحت قيادة كريستيان جروس وكان من المتوقع مشاركتي أساسيا بعد تقديم مستوى متميز.



