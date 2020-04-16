٦٥% من أصحاب الفنادق باليونان يخشون الإفلاس .. و ٤٥ ألف موظف فقدوا وظائفهم

قال الدكتور سعيد البطوطى المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية أن السياحة في اليونان تعتبر أهم قطاع في الاقتصاد اليوناني والتي تشكل بشكل مباشر وغير مباشر بحوالي 30% من الاقتصاد اليوناني، ففي عام 2019 زار اليونان 33 مليون سائح.





أوضح "البطوطي" أن السياحة في اليونان تواجه أزمة كبيرة مثلها مثل باقي الوجهات السياحية حول العالم بسبب القيود على السفر والإجراءات والقيود على حرية الحركة.





غرفة الفنادق اليونانية تقدر خسارة متوقعة لقطاع الفنادق في اليونان هذا العام تقدر بحوالي 4,5 مليار يورو، و 65% من أصحاب الفنادق يخشون الإفلاس حيث نسبة الإشغال الآن بالفنادق على حسب قولهم صفر، كما أنه حتى الآن في اليونان فقد 45 ألف شخص ممن يعملون في الفنادق وظائفهم.





من جانبه قال رئيس غرفة الفنادق اليونانية Alexandros Vassilikos أنه يجب على الدولة مساعدة القطاع ذات الأهمية في الوقت الراهن من خلال الإعفاءات الضريبية والقروض الميسرة حتى لا تنهار وحتى تتمكن من الوقوف على أقدامها مرة أخرى وتكون مؤهلة للعمل مرة أخرى فور انتهاء الأزمة.