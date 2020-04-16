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محافظات

قطاع القناة وسيناء يصنع ممر تعقيم معدنيا متطورا ويشكل فرقا متنقلة بكامل تجهيزاتها

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:51 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
صرح المهندس مبارك منصور مبارك، رئيس قطاع القناة وسيناء، بأن إدارة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع وحدة التنفيذ الذاتي بالقطاع قامت بتصنيع ممر تعقيم معدني متطور يتم تشغيله وإيقافه اوتوماتيكيًا بمجرد دخول العامل فيه واهتمام عملية التعقيم.

وأضاف "مبارك"، أنه جارٍ تصنيع عدد كبير منه لتغطية الإدارات والمشروعات المنتشرة في محافظات قطاع القناة وسيناء. 

وأضاف المهندس هانى هاشم، مدير فرع القناة، أنه تم تشكيل فرق تعقيم متنقلة ومجهزة بكامل أدواتها ومعداتها لإجراء التعقيم اليومي الشامل لكافة المشروعات.

وأكملت المهندسة حنان قويمة، رئيس قطاع القناة وسيناء للسلامة والبيئة والجودة، أن الممر الجديد يعمل بنظام الرشاشات الشبورة التى تحيط بجسم العامل من كل اتجاه لضمان إجراء التعقيم الشامل له وذلك من خلال استخدام مواد تعقيمية آمنة على جسم العامل وملابسه.

قطاع القناة وسيناء يصنع ممر تعقيم معدنيا متطورا ويشكل فرقا متنقلة بكامل تجهيزاتها
قطاع القناة وسيناء يصنع ممر تعقيم معدنيا متطورا ويشكل فرقا متنقلة بكامل تجهيزاتها
قطاع القناة وسيناء يصنع ممر تعقيم معدنيا متطورا ويشكل فرقا متنقلة بكامل تجهيزاتها
قطاع القناة وسيناء يصنع ممر تعقيم معدنيا متطورا ويشكل فرقا متنقلة بكامل تجهيزاتها
قطاع القناة وسيناء يصنع ممر تعقيم معدنيا متطورا ويشكل فرقا متنقلة بكامل تجهيزاتها
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