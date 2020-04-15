أخبار الرياضة السعودية.. نايف القاضي : المنتخب الأولمبي سيتأثر بتأجيل طوكيو.. ومنح لقب الدوري للهلال ظلم

نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار الرياضة السعودية والتي نرصد لكم أبرزها خلال السطور التالية:













هو واحد من أفضل من شغل مركز قلب الدفاع في الكرة السعودية ، لعب لصفوف نادي أهلي جدة السعودي وأبدع وتوج معه بالبطولة العربية للأندية، ثم انتقل لإعارة في نادي الريان القطري ومن ثم الذهاب لنادي الشباب، ليكمل مسيرته حتى تعليق حذائه عام 2014.













كشف نايف القاضي، مدير المنتخب السعودي الأولمبي، عن موقف محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والتي ستقام بمدينة طوكيو اليابانية.













أكد نايف القاضي، مدير المنتخب الأولمبي السعودي لكرة القدم، ولاعب ناديي أهلي جدة والشباب السابق ، أن منح لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لنادي الهلال حال إلغائه سيكون أمرا غير عادل.













تحدث نايف القاضي، مدير المنتخب الأولمبي السعودي ، ومدافع نادي أهلي جدة والشباب ، عن ذكرياته مع محمد بركات مدير المنتخب المصري ، ولاعب النادي الأهلي السابق.













طالب الجزائري جمال الدين بلعمري، مدافع نادي الشباب السعودي، اليوم الأربعاء، السلطات الحكومية في بلاده، بإجلائه من المملكة، بسبب تفشي فيروس كورونا.







