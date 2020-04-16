استمرار أعمال النظافة بمدينة الأقصر.. صور

قام سكرتير عام محافظة الاقصر اللواء أشرف موافي، وعدد من القيادات التنفيذية، بجولة ميدانية شملت شوارع معبد الكرنك، والهيلتون وصولًا إلى منطقة السوفتيل، وطريق سيالة بدران بالكرنك، وشارع المستشفى الدولى، وشارع التليفزيون، والطريق الرئيسى بالزينية.





وجه السكرتير العام تعليماته، بتكثيف حملات النظافة واستغلال فترة حظر التجوال في رفع مخلفات القمامة للحفاظ على المظهر الحضارى اللائق بالمحافظة، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم فى محيط المنشآت الحيوية، كما تابع مدى الالتزام بتطبيق قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، ابتداءً من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 6صباحًا.





شارك في الجولة السكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، ومستشار المحافظة للمشروعات المهندس أسعد مصطفى، والعقيد أحمد الهوارى رئيس مركز الزينية، ومسئولي المتابعة الميدانية بديوان المحافظة العميد محمد عياد وحاتم جابر.