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رياضة

مجدي عبد الغني: جمعية اللاعبين المحترفين تتبرع بـ 850 ألف جنيه للمتضررين من كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:24 ص
مجدى عبدالغنى
مجدى عبدالغنى
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حسام الحارتي
أكد مجدي عبدالغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، تبرع الجمعية بمبلغ يقدر بـ 850 ألف جنيه لصالح اللاعبين كمساهمة للتخفيف من الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد.


وقال "عبدالغني"، في برنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة "Ten"، "بالفعل قررنا التبرع بهذا المبلغ لتمويل رواتب اللاعبين المصريين في أندية الدرجات الثانية والثالثة والرابعة".


وأضاف رئيس لجنة اللاعبين المحترفين، "ما نقوم به ينبع من الشعور بمسئولياتنا ودورنا تجاه لاعبي هذه الدرجات، نعلم ظروفهم جيدا ومدى تأثرهم جراء الأزمة الحالية".

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