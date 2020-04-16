طبيب متعافى من فيروس كورونا فى مستشفى أرمنت يكشف تفاصيل رحلته مع البرنامج العلاجي.. فيديو

قال الدكتور أحمد مهران، الطبيب بمستشفى أرمنت والمتعافي من كورونا: إنه قام بإجراء التحاليل وبعد ثبوت إصابته ظل في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.









وأضاف أحمد مهران، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور، أنه بعد ذلك قام بإجراء تحاليل أخرى حتي تثبت أن النتيجة سلبية ثم قام بأخذ البرنامج العلاجي والحجر لمدة 14 يومًا أخري وبعدها يعود إلى العمل.





وأضاف: شعوري كان طبيعيًا عند معرفتي بالإصابة لأن هذا عملي ونقوم بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا حتى نتأكد من عدم إمكانية العدوى مرة أخرى.





وتابع: عدوى فيروس كورونا من الممكن ان تعود الي المتعافي مرة اخرى وتكون أسوأ من الاصابة الاولى .





واستكمل أن مدير مستشفي أرمنت اخ بالنسبة لنا ومصلحة الأطباء أهم من أى شىء لديه ويقوم بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لنا .



