AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خالد جلال: ملحقتش أقول سلام عليكم في ولايتي الثانية مع الزمالك.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:32 ص
خالد جلال
خالد جلال
Advertisements
حسن العمدة
قال خالد جلال، المدير الفني لفريق إف سي مصر حاليًا، مدرب الزمالك سابقا، إن إدارة نادي الزمالك لم تمنحه الفرصة كاملة في ولايته الثانية. 


وأكد خالد جلال، في تصريحات متلفزة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، "تم التعاقد معي في وقت صعب للغاية، ومع ذلك لم يتم منحي فرصة، وشعرت كأني دخلت من باب قولت سلام عليكم، وخرجت من الباب الثاني".


وتابع "اللاعبون سبب خسارة الدوري، وفشل ولايتي الثانية كان نتيجة وجود لاعبين متعاقدين مع أندية أخرى ولم تعطِ إلى نادي الزمالك تركيزها".


وأوضح "جروس كان يعتمد على لاعبين محددين، وهو ما تسبب لي في مشكلة كبيرة لعدم جاهزية اللاعبين الآخرين".


ويعد تولي خالد جلال هي الولاية الثانية للمدير الفني، الذي سبق أن تولى مسؤولية الأبيض في نهاية الموسم الماضي، حين نجح في استعادة توازن الفريق، والتتويج بكأس مصر، إلى جانب استعادة انتصارات الزمالك على غريمه الأهلي، التي غابت في الدوري، لنحو 11 عامًا، إلا أنه تعرض لأزمة كبرى بالسقوط في أول مبارياته أمام حرس الحدود وفقدان نقطتين ثمينتين في صراع صدارة الدوري، ليرسخ عقد إخفاقات مدربي الزمالك في ولايتهم الثانية بالقلعة البيضاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد جلال: اتظلمت في ولايتي الثانية بالزمالك.. وأسعى لتحسين ترتيب إف سي مصر

الترسانة والأوليمبي من أبطال الدوري إلى التهديد بالسقوط للمركز الثالث

بعد عودته لقيادة المقاصة.. أرقام مميزة في مشوار إيهاب جلال مع الفريق الفيومي

حسام البدري.. نجاحات محلية أفريقية مونديالية وتجربة جديدة مع الفراعنة

خالد جلال: ظٌلمت في الزمالك ورفضت العمل مع جروس

الأهلى هيدفع الثمن.. خالد جلال: رحيل كهربا عن الزمالك غير قانوني.. فيديو

ترشيحاتنا

أشاد بالأمن المصري.. البرلمان العربي يعلن تضامنه مع مصر في حربها ضد الإرهاب

فتحي سار على الدرب.. نجوم الإسماعيلي شوكة في حلق جماهير الأهلي

بعد اكتشاف 4 إصابات بـ كورونا.. بنك مصر يغلق فرع البدرشين اسبوعًا .. تفاصيل

بالرغم من شفائهم.. مضاعفات خطيرة تضرب المتعافين من فيروس كورونا

بـ ماكياج هادئ.. نيرمين الفقي تستعرض جمالها على السوشيال ميديا

الزمالك شم نفسه.. رد قوي من إبراهيم فايق على تقليص الأجانب في الدوري.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رضيع عمره 11 أسبوعًا يصارع فيروس كورونا

تقليعة جديدة.. لافتات مضيئة في شوارع المحلة لحث المواطنين علي الالتزام بالعزل المنزلي.. صور

بفستان مخملي قصير.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها