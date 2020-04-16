خالد جلال: ملحقتش أقول سلام عليكم في ولايتي الثانية مع الزمالك.. فيديو

قال خالد جلال، المدير الفني لفريق إف سي مصر حاليًا، مدرب الزمالك سابقا، إن إدارة نادي الزمالك لم تمنحه الفرصة كاملة في ولايته الثانية.









وأكد خالد جلال، في تصريحات متلفزة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، "تم التعاقد معي في وقت صعب للغاية، ومع ذلك لم يتم منحي فرصة، وشعرت كأني دخلت من باب قولت سلام عليكم، وخرجت من الباب الثاني".









وتابع "اللاعبون سبب خسارة الدوري، وفشل ولايتي الثانية كان نتيجة وجود لاعبين متعاقدين مع أندية أخرى ولم تعطِ إلى نادي الزمالك تركيزها".









وأوضح "جروس كان يعتمد على لاعبين محددين، وهو ما تسبب لي في مشكلة كبيرة لعدم جاهزية اللاعبين الآخرين".







